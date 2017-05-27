MHP LİDERİ BAHÇELİ: NE PKK NE FETÖ NE DE BİR BAŞKA ...
MHP Lideri Bahçeli: "Ne PKK ne FETÖ ne de bir başka muhasım odak Türkiye'yi dize getiremeyecektir.
MHP Lideri Bahçeli: "Ne PKK ne FETÖ ne de bir başka muhasım odak Türkiye'yi dize getiremeyecektir. Bizi korkutamazlar, yolumuzdan döndüremezler"
ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisince Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programında konuştu.
kaynak:haberler
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