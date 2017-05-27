MHP Lideri Bahçeli: "Ne PKK ne FETÖ ne de bir başka muhasım odak Türkiye'yi dize getiremeyecektir.



MHP Lideri Bahçeli: "Ne PKK ne FETÖ ne de bir başka muhasım odak Türkiye'yi dize getiremeyecektir. Bizi korkutamazlar, yolumuzdan döndüremezler"







ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisince Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programında konuştu.







kaynak:haberler