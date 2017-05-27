Mhp Lideri Bahçeli: Ne Pkk Ne Fetö Ne De Bir Başka ...
Meteoroloji'den 4 İl İçin Son Dakika Uyarısı!
Diyabetliler İçin Oruç Rehberi!
Çin Savaş Uçaklarından Abd Gemisi Önünde Alçak Uçuş
Vergi Daireleri Bugün Ve Yarın Açık
Ak Parti Mkyk Erdoğan Başkanlığında Toplanacak
Türkiye'ye Kınama Çıkaran Abd'li 3 Senatör Fetö'nün Beslemesi Çıktı!
Hülya Koçyiğit: Nefes Almakta Zorlanıyorum
Suriye Petrolüne Venezuela Planı
Türkmenleri Taşıyan Minibüs Tarandı
3. Havalimanı İpek Yolu'nun Kalbi Olacak
Elektriğe 5 Milyarlık Yatırım
Oruç Tutmanın Saymakla Bitmeyen Faydaları!
Gaziantepspor'da Beşiktaş Maçı Öncesi Kaleci Krizi
Derya Şensoy: O Dövme Silinecek
Anne, Bebeğin Sinyallerini Erken Dikkate Almalı
Son Bir Ayda 178 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
81 İlde Eş Zamanlı Olarak Başlatıldı!
Erdoğan, Merkel Görüşmesini Anlattı
Satışa Hazır 5 Ton Domuz Eti Ele Geçti

mhp lideri bahçeli: ne pkk ne fetö ne de bir başka ...

MHP LİDERİ BAHÇELİ: NE PKK NE FETÖ NE DE BİR BAŞKA ...

MHP Lideri Bahçeli: "Ne PKK ne FETÖ ne de bir başka muhasım odak Türkiye'yi dize getiremeyecektir.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 14:08
Puan Ver : Mhp Lideri Bahçeli: Ne Pkk Ne Fetö Ne De Bir Başka ...(10/10)8


MHP Lideri Bahçeli: "Ne PKK ne FETÖ ne de bir başka muhasım odak Türkiye'yi dize getiremeyecektir. Bizi korkutamazlar, yolumuzdan döndüremezler"



ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisince Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programında konuştu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Mhp  Lideri  Bahçeli  Ne  Pkk  Ne  Fetö  Ne  De  Bir  Başka  
    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER