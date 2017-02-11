Mhp Lideri Bahçeli, Konya'da
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mhp lideri bahçeli, konya'da

MHP LİDERİ BAHÇELİ, KONYA'DA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkez yönetim organları ve milletvekilleriyle yapacağı iki gün sürecek toplantı için Konya'ya geldi.

Tarih : 11 Şubat 2017, 10:00
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkez yönetim organları ve milletvekilleriyle yapacağı iki gün sürecek toplantı için Konya'ya geldi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 11-12 Şubat tarihlerinde düzenleyeceği 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Müşterek Toplantısı'na katılmak için bugün saat 23.00 sıralarında Konya'ya geldi. Bahçeli, toplantının yapılacağı otelin önünde Konya Valisi Yakup Canbolat, MHP Konya Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve diğer partililer tarafından karşılandı. Karşılama sırasında partililer Bahçeli'ye büyük ilgi gösterdi.



 



kaynak:haberler








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