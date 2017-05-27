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mhp lideri bahçeli konuşuyor

MHP LİDERİ BAHÇELİ KONUŞUYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programında konuştu.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 14:28
Puan Ver : Mhp Lideri Bahçeli Konuşuyor(8/10)8


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programında konuştu.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



"Başarmak için bir ve beraber kalın. Neye inanıyorsak onu söyleriz, ne görüyorsak onu anlatırız. Milliyetçi Hareket gücünü inançlarının ilkelerinden ve Türk milletinden alır. Türkiye'nin iyiliğine olmadığını inandığı her hareket karşısında sonuna kadar durur. Bunun için kimsenin desteğini aramaz.



Ülkücülük en büyük ünvan, şehadet de en yüce makamdır. Ülkücü yeri gelirse, şartlar oluşursa seve seve şehit olmayı göze alan Türk İslam ülküsünün kahramanlık destanıdır. Şehitlerimize layık olmak için son nefesimize kadar çalışıp, emanetlerine leke sürdürmeyeceğiz. Aradığımız bizde içimizde, davamızın özündedir. Kendimize güveniyor, milletimize inanıyoruz. Ecdadımız başardı biz de başarırız. Allah var gam yok. Bu vesileyle merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Gün Sazak'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Mhp  Lideri  Bahçeli  Konuşuyor    haber

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