

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Siyasi ve fikri mücadelemizde milli bekanın savunulması özel bir yere sahiptir. Bizim için beka Türklük, Türk milleti, Türk bayrağı, Türk Cumhuriyeti'dir. Bekamız çok yoğun tehdit altındadır. 8 Mart 2006'da Irak'ta yaşanan gelişmelerin ve hükümetin tutumunun Türkiye'nin güvenliği ve bekasına ilişkin tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmıştum. PKK'nın Kandil'den sonra Sincar'ı ihanet merkezi yapma gayreti, DEAŞ'ın Musul'dan atılamaması hala ortadadır. Türkiye misakı millinin olduğu herde duyulmalıdır. 11 Ağustos 2009'da demiştik ki, Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan yitik toplum modelini kabul etmemiz mümkün olmadığını haykırmıştım. 27 Mart 2012'de terörle mücadeledeki zaafiyetin, siyasi kredilerin millet ve devlet bekası için önemli sıkıntılara yol açtığını belirtmiştim. Beka oyuncak, oyun, şaka değildir, şarlatanların lütfuna bırakılamayacaktır. Bu yüzden, 16 Nisan'da Türklüğün bekası için evet diyeceğiz.



Komşu coğrafyalar kağıt kuleler gibi devrilmektedir. Amaç Türklüğü son yurdundan çıkarmaktır. Oyun vahşi, senaryo acımasızdır. Türkiye direndiği için saldırıların yön ve yöntemi farklılaşmaktadır. Hevesler boş, çabalar boşunadır. Türk milleti bütün akınları kırıp bozguna uğratmaya muktedirdir. Türkiye bölgesel sistemin ağırlık merkezidir. Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır, Londra kaosa yatacaktır. Terörizm Almanya'da takdir edildi, Fransa'da alkışlandı. Nedir bu sözde gelişmiş ülkelerden çektiğimiz. Hala mı haçlı aklı devrede? Tek dişi kalmış canavarın Türkiye'ye zincir vurmaya kalkması hangi özgür akla sığacaktır. Hazımsızlığın daniskası kararlar birbirini izlemektedir. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı 16 Nisan referandumu konusunda bilgilendirmek, siyasi partilerin doğru ve olması gereken faaliyetidir. Bundan kim niye rahatsız olmuştur? Türkiye Cumhuriyeti bakan ve milletvekillerinin konuşmaları hangi hakla engellenmiştir? Almanya bunu sabote ediyorsa, bunu Türkiye düşmanlığı sayarız. Siyasi parti temsilcilerinin vatandaşlarımızla kanunu hak ve sınırlar çerçevesinde bir araya gelmesi, Merkel'in tahammülsüzlüğünü kabartmıştır. Almanya hayır cephesinde yerini mi almıştır da bizim haberimiz olmamıştır?



Karşımızda saf saf dizilip, canilerin arkasına saklananlarla, fitne saçanlarla son ferdimize kadar haklı mücadelemizi sürdürmezsek yaşamak bize haram olsun. Almanya'nın yolu yol değildir, acilen dönmelidir. Bu sözüm aynı zaman diğer ülkeler için geçerlidir. Almanya'da varlık ve birlik mücadelesi veren kardeşlerimizin, gelişmelerden şikayetçi oldukları da açıktır. Tüm dünya bilsin, tüm dünya aklında tutsun; Türk milleti birdir, düşmanca tutumlara karşı tek bilek, tek sestir. Avrupa duy sesimizi, bu ses Türklüğün bitmeyen kudret sesidir. Merkel yanlıştan dönüşten yaparak gerilimden kaçınmalıdır. Bu yol bulunamıyorsa, Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Kendi söküğümüzü dikmekten çekinmeyiz.







kaynak:habertürk