

İlk referandum mitingini Elazığ'da yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kara kampanya peşinde olanlar var. Türk ve Türkiye düşmanları devrededir. Küresel komplonun hedefinde Türk milleti vardır.



Artık hainlerin kökü kazınmalı, inleri saklandıkları delikleri yerle bir edilmelidir" dedi. Bahçeli, "İblisin yeryüzü garnizonu olan DEAŞ kan dökmektedir. Kahraman Türk askerinin DEAŞ'ı söküp attığına Türk milleti şahittir. Bu cinayet şebekelerin en sinsisi FETÖ ise 15 Temmuz'da silaha saldırmıştır" dedi.







kaynak:sabah