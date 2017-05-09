

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, kavgaların günden güne büyüdüğü ana muhalefet partisi CHP için çarpıcı ifadeler kullandı. Bahçeli, "CHP kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır. Bugün 'oyun var' diye sızlananlar, dün bize karşı oynanan oyunlarda figüranlık rolüne bürünmekten utanmamışlardı. CHP'nin yanında hizalanan diğerler ise dağılmış, vurgun yemiş haldedir. MHP'nin varlığını kafeslemek, ülkülerini kötülemek için her yolu deneyen gafillere oksijen çadırı görevi gören CHP, sonunda kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamamıştır" dedi.







Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Ülkemiz 16 Nisan halkoylaması ile birlikte yeni bir sürece girmiştir. Bu sürecin önemini kavrayamayanlar ya iftira ya da karalamayla meşgul olacaklardır. Bunların Türkiye'nin ufkunu engellemelerine asla müsaade edilmemelidir" dedi.







Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:







"21 MAYIS 2017 PAZAR GÜNÜ KONGREMİZİ YAPACAĞIZ"







MHP elinde hançerle dolaşan siyasi çürümüşlere teslim olmayacaktır. Tamamladığımız ilçe kongrelerimizi müteakiben 21 Mayıs 2017 Pazar günü 41 ilimizde aynı anda kongrelerimizi coşkuyla yapacağız.







Bunu ısrarla görmek istemeyenleri ise yok farz edeceğiz. 16 Nisan'dan sonra olmayan ganimet için kuyruğa girenler düne kadar aleyhimizde faal halde çalışıyorlardı. Siyaseti makam hastalıklarının tedavisi için araç görenler çevremizde tuzak kuruyorlardı. Fitne fesat dümenini karıştırmaktan zevk alıyorlardı.







Kendi gözlerindeki kirişi görmeden başkalarının gözünde çöp arayanlar bugün birbirine düşmüşlerdir. Kulun bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Kumanda merkezinde yangın çıkmıştır. Ayak oyunları bumerang gibi muhataplarına dönmüştür.







kaynak:sabah







kaynak:sabah