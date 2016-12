MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp ameliyatının ardından hastaneden ayrıldıktan sonra önceki gün akşam saatlerinde Ankara'ya gitti. Ancak Bahçeli evine geçmek yerine Bilkent Otel'e yerleşti.



Ameliyatının ardından Bahçeli'nin, muhalifler nedeniyle kulislerin hararetli olduğu MHP'de, “Hastaneden çıkamıyor, ağır hasta” söylentilerine yol açmamak için hastaneden erken çıktığı belirtildi.



DOKTORUNDAN TUZ UYARISI



Bu arada Bahçeli'nin kendisini karşılamaya gelen yöneticilerle birlikte karayoluyla Ankara'ya dönerken yolda durup her zamanki gibi yemek molası vermesi de dikkat çekti. Yanındaki yöneticilerin “Gerek yok, bir an önce Ankara'ya gidelim” uyarısına rağmen Bahçeli, kendisini karşılamaya gelenlerin “aç olabileceğini” belirterek yemek molasında ısrar etti. Bahçeli'nin yemek sırasında da doktoru ve yöneticileriyle birlikte oturması ve her zamanki gibi kuzu pirzola siparişi vermesi dikkat çekti. Etine tuz döken MHP Lideri'ne doktorundan uyarı geldi.



Bilkent Otel'e yerleşen Bahçeli'nin daha önce geçirdiği ameliyat sonrasında da otelde kalmayı tercih ettiğini vurgulayan yakın çalışma arkadaşları, böylece doktorun da otelde kalabildiğini, doktor kontrolünün bir süre böyle devam edeceğini, daha sonra “Geçmiş olsun” ziyaretlerinin de otelde rahatlıkla yapılabileceğini ifade etti.