Başakşehir - Beşiktaş Maçında Sürpriz Konuk
Fenerbahçe Maçı Öncesi Kaleci Krizi Çıktı
Ankara'da Silahlı Çatışma! Lobide Başladı, Sokağa Taştı: 5 Yaralı
Teröristler Kaçıyor! Afrin'e Girildi Saatler Sonra 29 Köy Birden Düştü
Pkk'ya Bir Darbe Daha! 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Maç Başladı! Canlı Anlatım
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
Mısırlı Yıldız Kelime-İ Şehadet Getirtti, İslam'a Geçtiler
Afrin Hükümet Konağının İçinden İlk Görüntüler Geldi
Mhp Kurultayı'nda Bahçeli'nin Nazar Dualı Yüzüğü Dikkat Çekti!
Taraftara Kızan Futbolcu, Sahayı Terk Etmeye Çalıştı
Trabzonspor, Galatasaray Maçı Öncesi Gözdağı Verdi
Afrin'in Kurtulduğunu Duyan Şehit Binbaşı Dunca'nın Eşi: Çok Şükür İntikamını Almışlar
Göztepe 1 Puanı Demba Ba İle Kurtardı
Uluslararası Ajans Duyurdu! Trump İran'la Yapılan Anlaşmadan Çekiliyor
Ortaokul Öğrencisi, Arkadaşını Bıçakladı! Kavga Anı Kamerada
Afrin Halkı, Teröristlerin Nasıl Kaçtığını Anlattı!
İngilizler Başakşehir'e Hayran Kaldı
Hükümet Tefecilere Ceza Yağdırdı
Konya'dan Büyük Zafer! Kayseri Nakavt

MHP Kurultayı'nda Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti!

MHP KURULTAYI'NDA BAHÇELİ'NİN NAZAR DUALI YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ!

MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda tekrar Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli'nin kurultay için taktığı nazar dualı yüzük dikkat çekti.

Tarih : 18 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Mhp Kurultayı'nda Bahçeli'nin Nazar Dualı Yüzüğü Dikkat Çekti!(9/10)5

MHP'nin 12. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli kurultay için nazar dualı yüzüğünü taktı.

KURULTAYA ÖZEL NAZAR DUALI YÜZÜK TAKTI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kurultayda Genel Başkan ve MYK üyeleri seçildi. Kurultayda Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğünü taktığı görüldü. Gazeteci Nazlı Çelik de Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "MHP kurultayı arasında Genel Başkan Devlet Bahçeli ile kısa bir sohbet etme imkanı bulduk. Devlet Bahçeli içinde nazar duası bulunan yüzüğünü kurultaya özel olarak taktı" notuyla paylaştı.

Bahçeli'nin tesbihi ve yüzüğü kameralara yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mhp  Kurultayı  Nda  Bahçeli  Nin  Nazar  Dualı  Yüzüğü  Dikkat  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER