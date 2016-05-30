

Genel merkez ile muhalifler arasındaki olağanüstü kurultay konusunda yaşanan hukuki mücadeleye Yargıtay'ın muhalifler lehine aldığı kararla nokta koymasının ardından yeni uzlaşmazlık kurultayın tarihi ve yeri konusunda yaşanıyor.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Olağanüstü Büyük Kongresi'nin 10 Temmuz'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını, kendisinin de yeniden aday olacağını açıklamıştı.







MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Çağrı Heyeti'nin belirlediği 19 Haziran tarihi için 'tanımıyoruz' açıklamasını yaptı.







Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen çağrı heyeti pazartesi günü yaptığı açıklamada, kurultay konusunda yetkili ve görevli tek organın kendileri olduğunun Yargıtay tarafından da onandığını vurguladı.







Açıklamada, bu yetkiyle kongrenin 19 Haziran'da Ankara Büyük Otel Kongre Merkezi'nde toplanmasına karar verildiği kaydedildi.