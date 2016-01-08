

MHP'nin MYK, MDK ve TBMM grubu ortak toplantılarının Kızılcahamam'da 8-10 Ocak günlerinde yapılması kararlaştırıldığına dikkat çeken Semih Yalçın, şu bilgileri paylaştı: "Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli başkanlığında bugün başlayacak toplantılara, MYK, MDK üyeleriyle milletvekilleri katılacaktır. Toplantılarda; parti içi gelişmelerle Anayasa değişikliği, başkanlık tartışmaları, terörle mücadele ve dış politika gibi konular üzerinde durulacaktır.







Kızılcahamam toplantılarında, MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizin gelecek öngörüleriyle yol haritası tayini noktasındaki görüşler dinlenecek, Türkiye'nin sorunlarına dair çözüm önerileri masaya yatırılacaktır. Bütün bu değerlendirmeler ise bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından 10 Ocak 2016 günü saat 12.30'da yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır.”