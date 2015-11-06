

İl başkan yardımcıları Hakan Ürün, Mehmet Koyukan, Alpay Gökmen, Cumhur Tüzemen, Mustafa Karakuş, Rıza Dönmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gökçedağ yaptıkları yazılı açıklamada, 1 Kasım seçimlerinin İzmir'de MHP için başarısızlıkla sonuçlandığını, bu nedenle yıllardır yürüttükleri parti yöneticiliği ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.







Demokrasilerde "başarısız olan gitmeli, yerini daha iyilerine bırakmalı" kuralının işlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:







"Parti bizim şahsi malımız değildir. Milli Mücadele'nin başladığı İzmir'de Hasan Tahsin ruhunda hareket eden bizler, bu ülkenin demokratik hukuk düzeni içinde devamlılığının sürdürülebilmesine inanan insanların güvenini kaybetmiş bulunmaktayız. Bize inancın, güvenin ve umudun kaybolduğu bu ortamda bulunduğumuz koltuğa yapışmak değil, bu koltuğu hak edenlere bırakmak yakışır. Bu koltuklara, koltuktan güç alan değil, güç verenlerin oturması gerekir. Bu koltuklara bizden daha sosyal, daha çalışkan, bu ülkenin insanlarını daha mutlu edebileceğine inanan, projeleri olan, katkı koyan, atak, yaratıcı, halkla bütünleşen, halktan olan, aynı dili konuşan, ortak akla saygılı, anlaşılır, çalışkan ülküdaşlarımız oturabilsin diye bizler temsilimizde olan makam ve koltuklarımızı boşaltıyoruz. Genç ve yeni fidanlara yol açıyoruz."







Hiçbir gücün kendilerini MHP'den koparamayacağını ancak partiden değil görevlerinden istifa ettiklerini belirtilen açıklamada, "Milliyetçi, ülkücü camianın dipsiz bir kuyu olduğunu, imkan verildiğinde kendi içinden nice cevherler çıkaracağına inandıkları" kaydedildi.