

TBMM'de gerçekleşen Davutoğlu-Bahçeli görüşmesi tam 1 saat 44 dakika sürdü.







Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Başbakan Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Davutoğlu özetle şunları söyledi:







'Gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederim. Çok dostane ve samimi bir ortam içerisinde görüştük. Son derece güzel bir görüşme oldu. Karşılıklı tebrikleşmeler sonrasında Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Bahçeli de son derece açık bir değerlendirmede bulundu.







'CUMHURBAŞKANLIĞI KONUSU GÜNDEME GELMEDİ'







7 Haziran'dan itibaren birçok vesileyle gündeme getirdiği şekliyle hükümet ortaklığında bulunmama tarzında bir yaklaşım içinde olduklarını bir kez daha teyiden ifade ettiler. Cumhurbaşkanlığı konusu gündeme gelmedi.







'BAYRAM SONRASI İKİNCİ BİR GÖRÜŞME İÇİN BİR ARAYA GELME İMKANIMIZ VAR'







Bundan sonraki görüşmeler çerçevesinde hem arkadaşlarımız arasında, hem ihtiyaç duyulması halinde Sayın Bahçeli'yle bayram sonrasında ikinci bir görüşme için de tekrar bir araya gelme imkanımız var. Bunun da her an gerçekleşebileceği konusunda da mutabık kaldık.'







HEYETTE KİMLER YER ALDI?







Görüşmede Davutoğlu'na; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Genel Sekreter Haluk İpek, eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan ve Ankara Milletvekili Ertan Aydın eşlik etti.







MHP heyetinde ise, Bahçeli'nin yanı sıra, şu isimler yer aldı: Grup Başkanvekili Oktay Vural, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı.







KILIÇDAROĞLU İLE 1 SAAT 40 DAKİKA GÖRÜŞMÜŞTÜ







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti kurması için görevlendirdiği Başbakan Davutoğlu, koalisyon turları kapsamındaki ilk görüşmesini dün CHP'ye yapmıştı.







1 saat 40 dakika süren görüşmede Davutoğlu'na Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan eşlik etmişti.







SIRADA HDP VAR







Davutoğlu üçüncü görüşmesini ise yarın HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile yapacak.







AYM'NİN DERSHANE KARARI







Başbakan'a, Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerin kapatılmasıyla ilgili yasayı iptal etmesi de soruldu.







Başbakan Davutoğlu, daha gerekçeli kararın, detaylandırılmış çerçevenin kendilerine de kamuoyuna da ulaşmadığını belirterek, "Ulaştığı zaman değerlendirmelerimizi yapacağız. Anayasa Mahkemesi kararının gerekçeli yayınlanması sonrasında alacağımız tedbirler hususunda kimsenin tereddüdü olmasın. Bu anlamda boşluk olmaması için gayret sarf edeceğiz" dedi.







Başbakan sözlerine şöyle devam etti:







'Türkiye'de eğitim politikalarını belirleme hakkı, yetkisi, sorumluluğu siyasi iradeye aittir. Gerek yasal çerçeve gerek Türkiye'deki güçler ayrılığı esasına göre dış politika, ekonomi politikaları, sosyal devlet politikalarını yönetmek nasıl halkın seçtiği hükümetlerin uhdesinde ise eğitim politikalarını belirleme de halkın seçtiği hükümetlerdedir. Eğitim politikalarının ne olacağına karar verecek makam yürütme erkidir.







'HUKUKA SAYGIMIZ VAR'







Bugünlerde bu tip kararlardan hareketle kimse tekrar Türkiye'de yürütme erkinin sorumluluğunu taşıdığı konularda farklı tavırlar alınabileceği gibi bir vehme kapılmamalıdır. Hukuka saygımız var, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli izahını, çerçevesini göreceğiz ama bu konulardaki kararlı tutumumuzda da bir değişiklik olmadığını ifade etmek isterim.'