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MHP İL BAŞKANLARINDAN BAHÇELİ'YE DESTEK


MHP İL BAŞKANLARINDAN BAHÇELİ'YE DESTEK
Tarih : 16 Kasım 2015, 10:03
Puan Ver : Mhp İl Başkanlarından Bahçeli'ye Destek(8/10)8


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında genel merkezde düzenlenen MHP İl Başkanları Toplantısı sonrasında, MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantıda 1 Kasım seçiminin ardından, hem CHP hem de MHP'de aynı anda "Olağanüstü genel kurul" ve "istifa" seslerinin yükselmesinin tesadüfi olmadığı değerlendirmesi yapıldı.



OĞAN'IN PARTİDEN İHRACININ İPTALİ



Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın

MHP'den ihracının iptaline ilişkin mahkeme kararının da il başkanları toplantısında gündeme geldiği, söz konusu mahkeme kararının, seçimden bir gün sonra verilmesinin tesadüfi olmadığı şeklindeki yorum da Genel Başkan Bahçeli tarafından il başkanlarıyla paylaşıldı.



"Olağanüstü kongre" iddialarına ilişkin de MHP tüzüğünün açık olduğu, böyle bir durum karşısında bütün hukuki süreçlerin işletileceği konusu da il başkanlarına aktarıldı.



Kongrenin olağan sürecinde işleyeceği, günü gelince isteyenin genel başkan adayı olabileceği görüşü de toplantıda ele alındı.








Etiketler: Mhp  İl  Başkanlarından  Bahçeli  Ye  Destek    haber

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