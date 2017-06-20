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mhp için kritik gün! karar bekleniyor

MHP İÇİN KRİTİK GÜN! KARAR BEKLENİYOR

MHP'de "olağanüstü kurultay" tartışmalarına ilişkin görülen davanın bugüne ertelenen duruşmasında karar bekleniyor

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:44
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 MHP'de olağanüstü kurultayın mahkemece ‘yürütmenin durdurulması kararına' ilişkin davanın bugünkü duruşmasında karar bekleniyor.



19 Haziran 2016'da MHP'de mahkeme tarafından görevlendirilen "Çağrı Heyeti" olağanüstü tüzük kurultayını düzenlemiş, tüzükte yapılan değişiklikle olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. 10 Temmuz 2016'da yapılması planlanan kurultay, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından yapılmamıştı.



Mahkeme, tüzük kurultayında alınan kararlara ilişkin davanın duruşmasını bugüne ertelemişti. Bugünkü duruşmada mahkemenin karar açıklaması bekleniyor.



 



kaynak:habertürk








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