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MHP GENEL MERKEZİ SEÇİMLİ KURULTAY KARARI ALDI


MHP GENEL MERKEZİ SEÇİMLİ KURULTAY KARARI ALDI
Tarih : 24 Mayıs 2016, 17:47
Puan Ver : Mhp Genel Merkezi Seçimli Kurultay Kararı Aldı(7/10)5


MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın MHP'nin 26 Haziran ya da 10 Temmuz'da seçimli kurultaya gideceğini açıkladı. Yargıtay'ın kurultay kararını açıklamasının ardından Devlet Bahçeli harekete geçti. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi.  Toplantıdan seçimli kurultay kararı çıktı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak seçimli kurultay kararı aldığını açıkladı.








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