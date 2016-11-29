

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:



DOLAR'DAKİ YÜKSELİŞ



"Ülke olarak ağır sorunlarla pekişmiş bir dönemden geçiyoruz. Sanki yarınsız bir hayatın bütün ağırlığını sırtımızda taşıyoruz. Bu ızdırap verici hal her insanımızın yüzünden açıkça okunmaktadır. Ülkemiz birçok cepheden saldırıya uğrayıp siyasi ve ekonomik operasyonları birbirini kollarken, bunlara set çekmek öncelikli görevdir. Düşmanları güldürmeyeceğiz, hainleri sevindirmeyeceğiz, ülkülerimizden dönmeyeceğiz. Türkiye'nin sahipsiz, kimsesiz olmadığını çürümüş çevrelere göstereceğiz. Zalimler Türk milletini hafife almanın bedelini dün ödediler, lüzumlu olması halinde yine ödeyecekler.



"KUR-FAİZ-ENFLASYON MİLLETİMİZİ DERİNDEN YARALAYACAK"



Ekonomik dengeleler oynanarak, sıcak para kozu kullanarak Türkiye köşeye sıkıştırılmak istenmektedir. Hevesleri kursaklarında kalan hıyanet odakları son günlerde nabız yoklamaktadır. Biz bunun bir benzerini 2000-2001 yıllarında yaşamıştık. Bir gecede faiz ve döviz fırlamıştı. Yaşanan ekonomik kriz yıllardır peşimizi bırakmadı. Türkiye'nin bağımsız ve dik duruşundan ürperen sıcak para lobisi ülkemizi terbiye etmeye zorladı. Aynı oyun, aynı tertip şimdi yeniden tedavüldedir. Hükümet kaybetsin de nasıl kaybederse kaybetsin mantığı içinde değiliz. Ekonomi alarm vermektedir, tedbir almak lazımdır. Merkez Bankası üç ayaklı bir strateji geliştirmiştir. Zorunlu karşılıklar düşürülmüştür, ihracatçıların kredilerinde döviz yerine TL ile ödeme imkanı ve faiz artışıdır. Hükümet çevrelerinin faiz indirmekle ilgili görüşleri gündemdeyken, Merkez Bankası'nın faiz kararına sığınması AP kararıyla boşa düşmüştür. Türkiye ekonomi dar boğaza düşmüştür. Kur-faiz-enflasyon döngüsü milletimizi derinden yaralayacaktır.



"KAYMAK TABAKA İRADE GÖSTERİP FEDAKARLIK YAPSIN"



Dövizdeki yükselişi tek başına küresel gelişmelerle ilişkilendirmek doğru değildir. Türkiye ekonomisinin gerek duyduğu reformları hayata geçirerek kriz severleri şaşkına çevirebiliriz. Milletimiz güçlükle ayakta durmaktadır. ÖTV zamları bunların en canlı kanıtıdır. Vatandaşlarımızın elinde, avcunda yoktur. Refah delik deşiktir. Türkiye ekonomisinden yamalar sökülmekte, dikişler patlamaktadır. Kaymak tabaka irade gösterip fedakarlık yapsın, bankalar daha az kar etsin ve harekete geçsinler. Ekonomik alaboranın külfetini vatandaşların sıtına yüklemek haksızlıktır. Hani tüm dünya bizi kıskanıyordu? Hani 14 yılda 3 Türkiye olmuştu? Türkiye ekonomisi yıprandıkça yalnızlaşmaktadır. Sorunlar ağırdır. Ekonomideki sorunlar hepimizi ilgilendirmektedir. Türkiye ekonomisinin kırılgan bünyesini tedavi etmek tek seçenektir. Küresel sermaye Türkiye'nin siyasi barometresine odaklanmıştır. Pes etmeyeceğiz. Türk lirasının kullanım alanı genişletilmeli, milli paramızın namusunu müdafaa etmeliyiz. Türk lirası Türk milletinin direncidir. Hükümet aldığı kararları daha derinleştirmelidir. Kararlı durursak hep birlikte bir millet, devlet olduğumuzu unutmazsak helal lokmamızı gaspetmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.











kaynak:habertürk