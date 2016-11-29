Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMALAR


MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMALAR
Tarih : 29 Kasım 2016, 11:56
Puan Ver : Mhp Genel Başkanı Bahçeli'den Açıklamalar(5/10)4


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:



DOLAR'DAKİ YÜKSELİŞ



"Ülke olarak ağır sorunlarla pekişmiş bir dönemden geçiyoruz. Sanki yarınsız bir hayatın bütün ağırlığını sırtımızda taşıyoruz. Bu ızdırap verici hal her insanımızın yüzünden açıkça okunmaktadır. Ülkemiz birçok cepheden saldırıya uğrayıp siyasi ve ekonomik operasyonları birbirini kollarken, bunlara set çekmek öncelikli görevdir. Düşmanları güldürmeyeceğiz, hainleri sevindirmeyeceğiz, ülkülerimizden dönmeyeceğiz. Türkiye'nin sahipsiz, kimsesiz olmadığını çürümüş çevrelere göstereceğiz. Zalimler Türk milletini hafife almanın bedelini dün ödediler, lüzumlu olması halinde yine ödeyecekler. 



"KUR-FAİZ-ENFLASYON MİLLETİMİZİ DERİNDEN YARALAYACAK"



Ekonomik dengeleler oynanarak, sıcak para kozu kullanarak Türkiye köşeye sıkıştırılmak istenmektedir. Hevesleri kursaklarında kalan hıyanet odakları son günlerde nabız yoklamaktadır. Biz bunun bir benzerini 2000-2001 yıllarında yaşamıştık. Bir gecede faiz ve döviz fırlamıştı. Yaşanan ekonomik kriz yıllardır peşimizi bırakmadı. Türkiye'nin bağımsız ve dik duruşundan ürperen sıcak para lobisi ülkemizi terbiye etmeye zorladı. Aynı oyun, aynı tertip şimdi yeniden tedavüldedir. Hükümet kaybetsin de nasıl kaybederse kaybetsin mantığı içinde değiliz. Ekonomi alarm vermektedir, tedbir almak lazımdır. Merkez Bankası üç ayaklı bir strateji geliştirmiştir. Zorunlu karşılıklar düşürülmüştür, ihracatçıların kredilerinde döviz yerine TL ile ödeme imkanı ve faiz artışıdır. Hükümet çevrelerinin faiz indirmekle ilgili görüşleri gündemdeyken, Merkez Bankası'nın faiz kararına sığınması AP kararıyla boşa düşmüştür. Türkiye ekonomi dar boğaza düşmüştür. Kur-faiz-enflasyon döngüsü milletimizi derinden yaralayacaktır. 



"KAYMAK TABAKA İRADE GÖSTERİP FEDAKARLIK YAPSIN"



Dövizdeki yükselişi tek başına küresel gelişmelerle ilişkilendirmek doğru değildir. Türkiye ekonomisinin gerek duyduğu reformları hayata geçirerek kriz severleri şaşkına çevirebiliriz. Milletimiz güçlükle ayakta durmaktadır. ÖTV zamları bunların en canlı kanıtıdır. Vatandaşlarımızın elinde, avcunda yoktur. Refah delik deşiktir. Türkiye ekonomisinden yamalar sökülmekte, dikişler patlamaktadır. Kaymak tabaka irade gösterip fedakarlık yapsın, bankalar daha az kar etsin ve harekete geçsinler. Ekonomik alaboranın külfetini vatandaşların sıtına yüklemek haksızlıktır. Hani tüm dünya bizi kıskanıyordu? Hani 14 yılda 3 Türkiye olmuştu? Türkiye ekonomisi yıprandıkça yalnızlaşmaktadır. Sorunlar ağırdır. Ekonomideki sorunlar hepimizi ilgilendirmektedir. Türkiye ekonomisinin kırılgan bünyesini tedavi etmek tek seçenektir. Küresel sermaye Türkiye'nin siyasi barometresine odaklanmıştır. Pes etmeyeceğiz. Türk lirasının kullanım alanı genişletilmeli, milli paramızın namusunu müdafaa etmeliyiz. Türk lirası Türk milletinin direncidir. Hükümet aldığı kararları daha derinleştirmelidir. Kararlı durursak hep birlikte bir millet, devlet olduğumuzu unutmazsak helal lokmamızı gaspetmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.



 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Mhp  Genel  Başkanı  Bahçeli  Den  Açıklamalar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER