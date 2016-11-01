

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:







"Bugün ne yaşıyorsak, hangi sorunla boğşuyorsak dünden bağımsız değildir. Çetrefilleşen meselelerin tarihi bir arka planı vardır. Bu arka plan uzak ya da yakın geçmişe dayanabilecektir. Çözümü ertelenmiş problemler zaman içinde büyümektedir. Türkiye şu an önünü görmekte zorlanıyorsa öncelikle sorumluluk mertebesinde bulunanalar özeleştiri yapmak durumundadır. Ülkemizin bu içler acısı tuzağa nasıl düştüğüdür. İkinci aşamada vahamet düzeyindeki yanlışların tekerrür etmemesi içine nelerin hangi hız ve kıvamda yapılması gerektiği sorgulamaktır. Vereceğimiz doğru cevap bundan sonrası daha tedbirli, daha ihtiyatlı siyasi tutumları doğurcaktır.







Ülkemiz 15 Temmuz akşamı vahşi kalkışmasıyla irkilmiştir. 1 Kasım seçimleri öncesi Türkiye aşırı gerilmiş, milletimiz bitap ve yorgun düşmüştür. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen sürede demokrasinin ilke ve usulleri ufalanmıştır. Bu sürede siyaset dağınık, toplum karışık, iktidar bulanık, gelecek karanlık bir görüntü çizmiştir. 20 Temmuz 2015 tarihinden itibaren terörizm Türkiye'ye saldırmıştır. Türkiye'nin yıkımını projelendiren mihraklar üzerimize gelmiştir. 7 Haziran'dan bir gün sonra yeniden bir seçim yapılması için kolları sıvayanlar samimiyetsiz koalisyon arayışlarından sonra 1 Kasım'ı hazırlamışlardır. 1 Kasım kaygı ve korkularla çembere alınmıştır. Siyasi centilmenliğin yok sayıldığı, nezaket ve zarafet döneminin son bulmasıyla gerçekleşmiştir. 15 Temmuz felaketi bu huzursuzluğu şiddetlendirmiştir.







İçinden geçtiğimiz sorun ve sıkıntıları kavrayabilmek ve aşabilmek için 7 Haziran beri etkin olan yanlış siyaset dilini teşhis etmek şarttır. Her siyaset adamının geçmişi inceleyip hanesine düşen sorumluluğu kabullenmesi gerekir. Kavgayla mesafe alamayacağımız malumdur. 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlara tarih yazacaktır. O zaman MHP'nin hakkı Allah'ın izniyle teslim edilecektir. Bize hayırcı diyenler, koalisyondan kaçtığımızı uyduranlar mahçup olacaklar. Tarih bir kez daha yüzümüzü ak edecektir. 7 Haziran'dan sonra tertip edilen kara kampanyalar MHP'yi ele geçirme stratejilerinin ara istasyonlarıdır. Bu faturayı bize çıkarmakla kalmayıp, 2 Kasım sabahı ufkumuzu kapatmaya heves edenler, MHP'yi kirli operasyona alet etmek isteyen çürümüşlerdir.







7 Haziran'dan sonra Türkiye'nin toparlanması için yöntemler gösterdik hata mı ettik? Siyasetin sorumluluk almasını, ülkenin hükümetsiz bırakılmamasını arzuladık çok şey mi istedik? Seçimden en çok oyu alan AKP ile CHP hükümet kursun, ülkenin hayrınadır dedik, 32 gün toplanıp dağıldılar. Bizi yüzde 60'lık bloka mahkum etmeye kalktılar. PKK ve İmralı canisiyle ortaklığa sürüklemeye çalıştılar. CHP'nin kuyruk acısı buraya kadar dayanmaktadır. İnançlarımızla, Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşmayan bir koalisyona sonu ölüm de olsa girmeyiz. Adımız MHP'dir, manevi muhafızlarımız bir hilal uğruna kefensiz yatan ülkücü şehitlerimizdir. Yüzde 60'lık blok içinde masaya otursaydık, bunu şehitlerimize nasıl anlatacağımızı öngören var mıdır?







Dediler ki, MHP AKP'nin önünü açtı, dediler ki, MHP AKP iktidarının devamını sağladı. Milli iradenin neye karar verdiğinin hem yabancısı, hem hazımsızıdır. Millet ne derse o değil midir? Ne yapsaydık, sandıkta bulamadığımızı sokaklarda mı arasaydık? Demokraside göremediğimizi kaosla mı elde etseydik? Biz yalnızca Türkiye'nin önünü açar, düğümleri çözeriz. MHP, kulislerin, lobilerin, çıkarcıların, elit ve kaymak tabakanın değil, Türk milletinin eseridir.