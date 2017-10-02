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mhp genel başkan yardımcısı ruhsar demirel kaza geçirdi!

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RUHSAR DEMİREL KAZA GEÇİRDİ!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel, Eskişehir'den Ankara'ya giderken Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Ruhsar Demirel ve şoförü yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Ekim 2017, 01:00
Puan Ver : Mhp Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel Kaza Geçirdi!(9/10)6


MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel kaza geçirdi.



BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, DEMİREL İLE ŞOFÖRÜ YARALANDI



MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel, Eskişehir'den Ankara'ya giderken Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre, Ruhsar Demirel ve şoförü yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti. Ruhsar Demirel'in Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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