MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel, Eskişehir'den Ankara'ya giderken Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Ruhsar Demirel ve şoförü yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel kaza geçirdi.



BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, DEMİREL İLE ŞOFÖRÜ YARALANDI



MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel, Eskişehir'den Ankara'ya giderken Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre, Ruhsar Demirel ve şoförü yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti. Ruhsar Demirel'in Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.



























Kaynak: haberinburada



