Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in de içinde bulunduğu otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. 1 kişinin öldüğü kazada Demirel ile birlikte 5 kişi yaralandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel trafik kazası geçirdi.

DEMİREL'İN ŞOFÖRÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara Karayolu'nun 55'ici kilometresindeki Kaymaz mevkiinde meydana geldi. MHP Bilecik İl Kongresi'ne katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in de içinde bulunduğu Fikret Demir yönetimindeki 06 DB 0977plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ferdi Kulaksızoğlu yönetimindeki 06 GD 3234 ve Murat Çakır'ın kullandığı 26 B 7217 plakalı otomobillere çarptı.

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazada otomobil sürücülerinden Ferdi Kulaksızoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

DEMİREL İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ YARALANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ile Bedirhan Kulaksızoğlu, Polat Kulaksızoğlu, Fatma Yücedağ ve Fikret Demir yaralandı. Ruhsar Demirel ambulansla Ankara'ya götürülürken, diğer 4 yaralı Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilglii soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada