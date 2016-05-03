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mhp gaziantep milletvekili özdağ açıklaması

MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ÖZDAĞ AÇIKLAMASI

MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "Partisini iktidara taşıyamayan bir MHP genel başkanı başarılı bir genel başkan değildir.

Tarih : 03 Mayıs 2016, 13:40
Puan Ver : Mhp Gaziantep Milletvekili Özdağ Açıklaması(9/10)11


MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "Partisini iktidara taşıyamayan bir MHP genel başkanı başarılı bir genel başkan değildir." dedi.



Çankırı'daki bir otelde düzenlenen kahvaltı programında partililerle bir araya gelen Özdağ, MHP'nin tekrar iktidara gelmesi için mücadele ettiklerini söyledi. MHP olarak her zaman demokrasiyi savunduklarını belirten Özdağ, "MHP'de istediğimiz demokrasiyi Türkiye'de de istiyoruz. Başkanlık rejimine karşı duruyoruz, parlamenter demokrasiyi savunuyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin ekonomik olarak kötüye gittiğini savunan ve hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Özdağ, "1990'lı yılarda merkez sağ Türkiye'de ekonominin canını okudu 57. Hükümet de bizim kucağımızda patladı. O krizde bizim dahilimiz var mıydı? Yoktu ama bizim kucağımızda patladı. Şimdi çok daha büyük bir krize hazırlıklı mıyız onu iyi bilmemiz gerekiyor. Ben bunun üzerinden geleceğimize inanıyorum. İktidara gelip, iktidarda iktidarı öğrenemeyiz. Geldiğimizde ne yapacağımızı çok iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Bütün kadrolarımızın iktidara hazır olması lazım. Bunun için önce kadrolarımızı hazırlamamız lazım." diye konuştu.








Etiketler: Mhp  Gaziantep  Milletvekili  Özdağ  Açıklaması    haber

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