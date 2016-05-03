MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ÖZDAĞ AÇIKLAMASI
MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "Partisini iktidara taşıyamayan bir MHP genel başkanı başarılı bir genel başkan değildir.
MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "Partisini iktidara taşıyamayan bir MHP genel başkanı başarılı bir genel başkan değildir." dedi.
Çankırı'daki bir otelde düzenlenen kahvaltı programında partililerle bir araya gelen Özdağ, MHP'nin tekrar iktidara gelmesi için mücadele ettiklerini söyledi. MHP olarak her zaman demokrasiyi savunduklarını belirten Özdağ, "MHP'de istediğimiz demokrasiyi Türkiye'de de istiyoruz. Başkanlık rejimine karşı duruyoruz, parlamenter demokrasiyi savunuyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ekonomik olarak kötüye gittiğini savunan ve hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Özdağ, "1990'lı yılarda merkez sağ Türkiye'de ekonominin canını okudu 57. Hükümet de bizim kucağımızda patladı. O krizde bizim dahilimiz var mıydı? Yoktu ama bizim kucağımızda patladı. Şimdi çok daha büyük bir krize hazırlıklı mıyız onu iyi bilmemiz gerekiyor. Ben bunun üzerinden geleceğimize inanıyorum. İktidara gelip, iktidarda iktidarı öğrenemeyiz. Geldiğimizde ne yapacağımızı çok iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Bütün kadrolarımızın iktidara hazır olması lazım. Bunun için önce kadrolarımızı hazırlamamız lazım." diye konuştu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar