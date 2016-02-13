

Eski MHP milletvekili ve Genel Başkan adayı Meral Akşener, kurultayda MHP Genel Başkanı olması halinde başbakan olabileceğini söyledi. Akşener, “MHP potansiyeli gereği başbakanlığı alacaktır. MHP bu değişikliği yaptığı taktirde ben başbakan olurum” dedi.







Meral Akşener, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. MHP'de muhtemel kurultay, mahkeme kararı, başkanlık tartışması gibi konularla ilgili görüşlerini açıklayan Akşener, MHP'nin potansiyelinin yüzde 12'nin çok üzerinde olduğunu söyledi.MHP'nin milliyetçi muhafazakar kesimden de merkez soldan da oy alabileceğini söyleyen Akşener, “AKP seçmeni ile CHP seçmeni birbirine oy vermiyor. MHP her iki taraftan da oy alabiliyor” ifadelerini kullandı.







'MHP DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIĞI TAKDİRDE BAŞBAKAN OLURUM'







MHP'nin önemli bir oy potansiyelinin olduğuna vurgu yapan Akşener, “MHP tek başına iktidar olabilir ama en azından başbakanlığı alacaktır. Bu inancın gereği MHP bu değişikliği yaptığı taktirde ben başbakan olurum” şeklinde konuştu.







MHP'NİN BARAJ SORUNU OLUR MU?







‘Bugün seçim olsa MHP'nin baraj sorunu olur mu?' sorusu üzerine Akşener, “MHP'de bir baraj sorunu görmüyorum. Belki görmek istemiyorumdur. Esasında MHP'nin ülkenin önemli bir potansiyeli olduğuna ama hayata, harekete geçiremediğine inanıyorum. Biz yaparız deme konusunda inanma eksikliğine işaret ediyorum. Kongremizi yapar seçilirsek çok çalışacağız, paradigma değişikliği yapacağız” cevabını verdi.







BAŞKANLIĞA 'HAYIR'







Başkanlık tartışmalarına ilişkin görüşlerini de dile getiren Akşener, başkanlık sisteminin Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden tartışıldığına dikkat çekti.







Türkiye'nin parlamenter sistemi benimsediğini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:



“Ülkeler kurulduğu zaman yol seçer. Türkiye parlamenter sistemi tercih itmiştir. Senato vardı eskiden. Uygulaya uygulaya, öğrene öğrene giderler. Başkanlık sisteminin en iyi hali ile başarılı olduğu ABD'dir. O da kurulduğu zaman kabul etmiştir. Parlamenter sistemin eksikleri vardır ama müthiş bir bilgi birikimi var. Eksiğimizin odaklanmamız yerine yeninden bir rejime geçiş demek en az 15 yılı bu tartışmalarla geçirmek olur. Bütün hukuk sisteminin A'dan Z'ye değişmesi demektir. Başkanlık için referandum olsa oyum hayır olur.”