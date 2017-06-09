Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

mhp, bursa'da 3 ilçe yönetimini görevden aldı

MHP, BURSA'DA 3 İLÇE YÖNETİMİNİ GÖREVDEN ALDI

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Mudanya ilçe yönetimlerinin görevden alındığını açıkladı

Tarih : 09 Haziran 2017, 10:05
Puan Ver : Mhp, Bursa'da 3 İlçe Yönetimini Görevden Aldı(10/10)10


Milliyetçi Hareket Partisinin aldığı karar ile Bursa'da 3 ilçe yönetimi görevden alındı. Milliyetçi Hareket Partisinin kararını MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman açıkladı.



İHA'nın haberine göre; MHP Bursa Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada "Partimizin tasarrufu ile Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Mudanya ilçelerimizin yönetimleri görevden alınmıştır. Alınan kararın partimize hayırlı olması diliyorum" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Mhp  Bursa  Da  3  İlçe  Yönetimini  Görevden  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER