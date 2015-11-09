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MHP BİR TOPLU İSTİFA HABERİ DAHA


MHP BİR TOPLU İSTİFA HABERİ DAHA
Tarih : 09 Kasım 2015, 14:30
Puan Ver : Mhp Bir Toplu İstifa Haberi Daha(8/10)5


MHP Çınarcık İlçe Başkanı Faik Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, 1  Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde ilçede başarısız olduklarını ve bu gerekçeyle  istifa kararı aldıklarını bildirdi.



 İstifa dilekçelerini MHP Yalova İl Başkanlığına sunduklarını aktaran  Özkan, şu ifadeleri kullandı:



 "Yönetimdeki arkadaşlarımla istişarelerim neticesinde ortak paydada  buluştuğumuzu gördüm. Partimiz için de görev almaya hazır arkadaşlarımızın önünü  açmak adına ve MHP Çınarcık İlçe Teşkilatının önümüzdeki yerel seçimlere ve genel  seçimlere daha dinamik, yıpranmamış kadrolarla yürüyebilmesi adına istifa kararı  aldık. MHP'nin bir neferi olarak oluşacak yeni yönetimlerin her zaman emrinde  olacağımızı, partimizin başarısı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi  de tüm partililerimle ve kamuoyuyla paylaşmak isterim."








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