

MHP Çınarcık İlçe Başkanı Faik Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde ilçede başarısız olduklarını ve bu gerekçeyle istifa kararı aldıklarını bildirdi.







İstifa dilekçelerini MHP Yalova İl Başkanlığına sunduklarını aktaran Özkan, şu ifadeleri kullandı:







"Yönetimdeki arkadaşlarımla istişarelerim neticesinde ortak paydada buluştuğumuzu gördüm. Partimiz için de görev almaya hazır arkadaşlarımızın önünü açmak adına ve MHP Çınarcık İlçe Teşkilatının önümüzdeki yerel seçimlere ve genel seçimlere daha dinamik, yıpranmamış kadrolarla yürüyebilmesi adına istifa kararı aldık. MHP'nin bir neferi olarak oluşacak yeni yönetimlerin her zaman emrinde olacağımızı, partimizin başarısı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi de tüm partililerimle ve kamuoyuyla paylaşmak isterim."