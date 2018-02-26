MHP ile AK Parti arasında 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kurulan İttifak Komisyonu'nda yer alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BBP'NİN KATILMASINI UYGUN BULMUYORUZ"

Kalaycı, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) ittifaka katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.

İttifakta BBP'nin yer almasını istemediklerini söyleyen Kalaycı, "Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP'nin katılmasını uygun bulmuyoruz" dedi.

"RAHATLIKLA YÜZDE 60'I BULURUZ"

Kalaycı şöyle konuştu:

"BBP zaten bizden ayrılarak kurulmuş bir parti. 5-6 partili bir ittifak doğru olmaz. İki parti özelinde kalması bizce daha doğru olur. Ben rahatlıkla yüzde 60'ı bulacağını düşünüyorum. İlk turda kesin seçilecek, ona şüphe yok."

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada