

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, 16 Nisan'daki referandum un Türkiye için dönüm noktası olacağını belirtti. Karakaya, "48 yıllık kutlu bir davanın bayraktarlığını yapan Milliyetçi ve Ülkücü Hareket ülkemizin sigortasıdır" dedi.







MHP Ankara İl Başkanlığının bilgilendirme toplantıları çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden ve esnafla buluşan MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve beraberindeki heyetin ilk durağı Keçiören oldu. Keçiören Muhtarlar Derneği, Osmanlı Halk Pazarı Derneği, Keçiören İnşaat Müteahhitleri Derneği ve Keçiören Çorumlular Derneğine ziyarette bulunan MHP Ankara İl Başkanlığı heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, anayasa değişikliği ve referandum la ilgili açıklamalarda bulundu. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünü tebrik eden MHP Heyeti, Osmanlı Halk Pazarı'nı da gezerek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Heyetin son durağı Etimesgut İlçe Başkanlığının Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlediği bilgilendirme toplantısı oldu. Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya, tüm partilileri güçlü bir evet diyerek güçlü Türkiye'nin kuruluşuna harç koymaya davet etti.







kaynak:haberler