MHK'DEN FLAŞ KARAR! HAKEM SAYISI AZALIYOR
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yeniden 3 hakemli eski sistem uygulanmaya başlanacak.
Zekeriya Alp'in Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yaptığı dönemde hayata geçirilen 6 hakem uygulaması beklenen yararı sağlamadı. Şimdiki MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu da eski uygulamaya dönüş kararı aldı.
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