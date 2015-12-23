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mhk'den flaş karar! hakem sayısı azalıyor

MHK'DEN FLAŞ KARAR! HAKEM SAYISI AZALIYOR

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yeniden 3 hakemli eski sistem uygulanmaya başlanacak.

Tarih : 23 Aralık 2015, 14:51
Puan Ver : Mhk'den Flaş Karar! Hakem Sayısı Azalıyor(5/10)4


Zekeriya Alp'in Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yaptığı dönemde hayata geçirilen 6 hakem uygulaması beklenen yararı sağlamadı. Şimdiki MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu da eski uygulamaya dönüş kararı aldı.








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