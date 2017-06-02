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mhk'dan son hafta revizyonu

MHK'DAN SON HAFTA REVİZYONU

Süper Lig'de 2016-17 sezonunun 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK revizyona gidip, bu sezon Süper Lig'de hiç görev yapmayan ya da çok az görev alan isimleri tercih etti. İşte son haftanın hakemleri:

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:34
Puan Ver : Mhk'dan Son Hafta Revizyonu(9/10)7


Süper Lig'de 2016-17 sezonunun 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK revizyona gidip, bu sezon Süper Lig'de hiç görev yapmayan ya da çok az görev alan isimleri tercih etti. İşte son haftanın hakemleri:



BUGÜN

17.00 G.Birliği-Kasımpaşa Bahattin Şimşek

17.00 Akhisar-K.Karabük Ali Şansalan

20.00 Antalya-G.Antep Suat Arslanboğa



YARIN

14.00 Kayseri-M.Başakşehir Barış Şimşek

17.00 G.Saray-A.Konya Halis Özkahya

17.00 Adana-F.Bahçe Y.Kemal Uğurlu

17.00 Ç.Rize-A.Alanya Alper Ulusoy

17.00 Trabzon-Bursa Fırat Aydınus

17.00 Beşiktaş-Osmanlı Arda Kardeşler



GÖZTEPE-ESKİŞEHİR PALABIYIK'IN

Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Eskişehir-Göztepe finalini Ali Palabıyık yönetecek. Pazar günü Antalya'da oynanacak maç, 21.30'da.



 



kaynak:Sabah

 








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