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MHK'dan garip uygulama! Derbi raporlarını sadece bir kişi görecek

MHK'DAN GARİP UYGULAMA! DERBİ RAPORLARINI SADECE BİR KİŞİ GÖRECEK

Tartışmalı kararlarlar gündeme gelen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin gözlemci raporları sadece MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na gönderilecek. Bu uygulama MHK tarihinde bir ilk.

Tarih : 24 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Mhk'dan Garip Uygulama! Derbi Raporlarını Sadece Bir Kişi Görecek(5/10)1

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar tepki görürken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) farklı bir uygulamaya geçti.

Çakır'a verimli maç yönetti diye yorumlanan 8.1 puan verildiği öğrenilirken, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu raporların çarşamba günü sadece kendisine gönderilmesi talimatını verdi.

GÖZLEMCİ, DERBİ RAPORLARINI SADECE NAMOĞLU'NA GÖNDERECEK

Derbinin gözlemcisi Sabri Çelik'in, normalde salı günü Futbol Federasyonu'nun tüm birimlerine yollanan raporları Namoğlu'nun isteğiyle çarşamba günü MHK başkanına göndereceği ve gizli tutulacağı bildirildi. Çakır'ın aldığı 8.1'in sadece tek bir hatası var anlamı taşıdığı da not düşüldü.

Merkez Hakem Kurulu'nun tarihinde ilk kez böyle bir uygulamada bulunduğu, ancak Cüneyt Çakır'ın üyelerden tam destek aldığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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