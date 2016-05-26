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MGK BUGÜN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR


MGK BUGÜN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR
Tarih : 26 Mayıs 2016, 09:53
Puan Ver : Mgk Bugün Erdoğan Başkanlığında Toplanıyor(5/10)3


AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen ve ardından, 65. Hükümet üyelerini açıklayan Başbakan Yıldırım, ilk kabulünü gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.



MGK'nın mayıs ayı toplantısı Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek. Yeni Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak ve Nurettin Canikli ile yeni Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da MGK'ya ilk kez katılacak.








Etiketler: Mgk  Bugün  Erdoğan  Başkanlığında  Toplanıyor    haber

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