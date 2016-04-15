‘MEZDEKE' SORUŞTURMASINDA ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERDİ
“Kanbur tehdit alıyor muydu? Düşmanı var mıydı?” gibi sorulara cevap arayan polis, oryantal Leyla Adalı, Sacit Aslan ve Asena'nın bilgilerine başvurdu
İstanbul Fulya'da dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesi olayı ile ilgili ünlü isimlerin ifadelerine başvuruldu. Mezdeke'nin 3 üyesinden biri olan Aynur Kanbur'un 24 Mart günü Şişli Fulya'da silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, saldırganın 17-20 yaşlarında olduğunu öğrendi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Polis, Kanbur'un tüm ilişkilerini ve arkadaş çevresini mercek altına aldı. Kanbur'un 18 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ve 25 yaşındaki kızının ifadelerine başvuruldu. Mezdeke grubunun diğer 2 üyesi Dilek Aksun ve Nadya Şeker'in ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında Kanbur'un en yakın arkadaşlarından Asena, geçtiğimiz günlerde gece yarısı emniyete götürüldü. “Kanbur tehdit alıyor muydu? Düşmanı var mıydı?” gibi sorulara cevap arayan polis, sanatçı Mine Koşan, oryantal Leyla Adalı ve eski ‘Gazinocular Kralı' Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'ı emniyete çağırarak bilgilerine başvurdu.
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