Pek çok insan mezarlığın yanından geçerken ürperir ya da ölenlerin ruhuna dua ederek geçer. Zonguldak'ta mezarlıkta çalışan 2 kadın ezberi bozdu.

MEZARLIKTA ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında belediye mezarlıklar müdürlüğünde görevlendirilen 2 kadın, mezarlıkta çiftetelli oynarken çekilen videonun sosyal medyada yayılması ardından işten çıkarıldı.

MEZARLIKTA ÜZİK EŞLİĞİNDE ÇİFTETELLİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nce 6 ay geçici işçi olarak Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevlendirilen Y.A. adlı kadının, Şehir Mezarlığı'nda temizlik yaparken müzik eşliğinde çiftetelli oynarken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüyü, aynı statüde çalışan A.Ç. adlı kadının çekerek sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra sosyal medyada ve internet sitelerinde yayıldığı öğrenildi.

BELEDİYE İŞTEN ÇIKARDI

Ereğli Belediyesi, söz konusu videonun hızla yayılması ve tepki çekmesi ardından konuyla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonunda iki kadın işçinin iş akitlerine son verildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Görüntüde yer alan Y.A. isimli kadın işçinin ve görüntüyü çeken A.Ç. isimli kadın işçinin TYÇP kapsamında İş-kur tarafından Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde görevlendirilen 6 aylık geçici işçiler olduğu tespit edilmiştir. Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünde görevlendirilen personelin işe başlamadan önce verilen eğitimde, mezarlıklardaki çalışma koşulları ve uyulması gereken kurallar tebliğ edilmesine rağmen, görüntülere yansıdığı şekilde Karadeniz Ereğli Belediyesinin kurumsal kimliğine uymayan, hizmetleriyle bağdaşmayan görüntüler üzerine her iki TYÇP'li personelin 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren belediyedeki iş akitlerine son verilmiştir. Gerekli evraklar, İş-Kur Karadeniz Ereğli şubesine gönderilmiştir."

Kaynak: haberinburada