MEZARLIKTA BAŞI OLMAYAN ERKEK CESEDİ BULUNDU
Adana'da mezarlıkta başı olmayan bir erkek cesedi bulundu.
Adana'da mezarlıkta başı olmayan bir erkek cesedi bulundu. Cesedin ayak ve ellerinin de hayvanlar tarafından yenmiş olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı hayvanlarını otlatmaya çıkan bir çoban, Kabasakal Mezarlığı'ndaki ormanlık alanda çam ağacı altında ceset gördü. Çoban, hemen olayı polise haber verdi.
"Başı yok, el ve ayakları hayvanlar tarafından yenmiş"
Polis, hemen olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yapılan incelemede cesedin başı bulunamadı. Ayrıca cesedin el ve ayaklarının da olmadığı görüldü. Polis önce cinayetten şüphelendi ancak yapılan incelemede el ve ayaklarının hayvanlar tarafından yendiği tespit edildi. Polis, cesedin başını çevrede aradı ancak bulamadı. Polis, cesedin başının da hayvanlar tarafından götürülmüş olabileceğini değerlendiriyor.
kaynak:haberler
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