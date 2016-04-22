

Mezarlık çalışanı Cengiz Mahmut B., iddiaya göre Derince'de bulunan imam hatip lisesine giderek, velisi olarak tanıttığı Y.T. adlı erkek öğrenciyi alıp, ormanlık alana götürerek cinsel istismarda bulundu. Öğrenci Y.T.'nin hareketlerinden şüphelenen bir öğretmen, öğrenci ile görüşünce olay ortaya çıktı. Okul müdürünün durumu yetkililere bildirmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Cengiz Mahmut B. tutuklanarak Kocaeli T Tipi cezaevi'ne konuldu.







Cengiz Mahmut B.'nin ayrıca bir erkek çocuğa daha küçük yaşlardan itibaren cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.







CHP MİLLETVEKİLİ AÇIKLAMA YAPTI







CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da, mezarlık görevlisi Mahmut B.'nin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine cinsel istismarda bulunması nedeniyle tutuklandığını söyledi. Cengiz Mahmut B.'nin 2002 yılında Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde cenaze yıkama elamanı olarak işe başladığını, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda aynı göreve devam ettiğini belirterek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:







"Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava tutanaklarına göre, sanık Cengiz Mahmut B., İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kadiri Tarikatına bağlı olarak faaliyet göstermiş ve dini sohbetler düzenlemiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda yıkama görevlisi olarak çalıştığı dönemde dini sohbetlerine katılan D. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Y.T.'ye 8'inci sınıftan itibaren Asri Mezarlıkta bulunan odasında cinsel istismarda bulunmuştur. Mağdur Y.T.'nin davranışlarından şüphelenen bir öğretmeninin Y.T.'yi okul rehberlik servisine götürmesiyle olay ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra sanığın başka bir öğrenciye de 11 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğu ve istismarı sürekli hale getirdiği iddiası mahkeme tutanaklarına yansımıştır."