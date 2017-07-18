Çorum'da 46 yıl önce ölen Mustafa Kemal Aydoğdu'nun mezar taşına yakınları tarafından 2 yıl önce 'Mustafa Kemal Atatürk Aydoğdu' yazısı yazdırıldı. Jandarma ekipleri inceleme başlatırken, mezar taşındaki 'Atatürk' ismi silindi.

MEZAR TAŞI YENİLENİRKEN BAŞINA "ATATÜRK" YAZDILAR

Olay, Çorum merkeze bağlı Altınbaş köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve 46 yıl önce vefat eden 5 çocuk babası Mustafa Kemal Aydoğdu'nun mezar taşına 2 yıl önce yeniden isim yazdırıldı. Çocukları tarafından yeniden yaptırılan mezar taşına 'Mustafa Kemal Atatürk Aydoğdu' ismi yazdırıldı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Köy mezarlığındaki yakınlarını ziyarete giden bir kişi, gördüğü mezar taşıyla ilgili jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarın ardından köy mezarlığında incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, Aydoğdu'nun mezar taşında 'Mustafa Kemal Atatürk' ibaresinin bulunduğu belirleyerek inceleme başlattı.

"ATATÜRK" İSMİ MEZAR TAŞINDAN SİLİNDİ

Jandarma tarafından ifadesine başvurulan oğlu Satılmış Aydoğdu mezar taşındaki yazının iki kardeşi tarafından yazdırıldığını öne sürdü. Aydoğdu, kolluk kuvvetlerinin kendisini aramasıyla olayı öğrendiğini, mezar taşının 'Mustafa Kemal Atatürk' olarak yazılmasında rıza göstermediğini söyledi. Mezar taşından Atatürk ismi silindi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: haberinburada