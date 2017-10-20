Torba yasa tasarısıyla meyveli gazozlar ve enerji içecekleri ilk kez ÖTV'ye tabi olurken, kolanın ÖTV'si yüzde 5 düşürüldü.

Meclis'te görüşülen torba yasa tasarısında meyveli gazozlar ve enerji içecekleri, "kolalı gazozlar"ın yer aldığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) listesine alındı. Kolalı gazozların ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirildi. Böylece, meyveli gazozlar ve enerji içecekleri ilk defa ÖTV'ye tabi olurken, daha önce yüzde 25 vergi alınan kolalı gazozlarda vergi 5 puan düşürüldü. Gazete Habertürk'ün haberine göre Esra Nehir'in haberine göre limonata ve meyve aromalı madensuları kapsam dışı bırakıldı.

SAVUNMA FONU ARTIRILDI

8 milyar lira kaynak aktarılacak Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelirlerinin artırılması için de düzenleme yapıldı. Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilatından yüzde 6, Veraset ve İntikal Vergisi'nden yüzde 25, MTV tahsilat toplamı üzerinden yüzde 20 pay verilecek.

Kaynak: haberinburada