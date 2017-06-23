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meyve yemek için en uygun zaman…

MEYVE YEMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN…

Sağlıklı bir hayat sürmek için tüketilen besinlerin çeşidi ve miktarı kadar zamanı da önem taşıyor.

Tarih : 23 Haziran 2017, 15:20
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Birçok kişinin akşam yemeğinden sonra meyve yediğine dikkat çeken uzmanlar, "Bu şekilde beslenenler karaciğer rahatsızlıklarına yakalanır.



Meyve yemek için en uygun zamanın öğle veya ikindi ara öğünü olduğunu belirten uzmanlar, aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguluyor.



 



kaynak:sabah








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