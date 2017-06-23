MEYVE YEMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN…
Sağlıklı bir hayat sürmek için tüketilen besinlerin çeşidi ve miktarı kadar zamanı da önem taşıyor.
Birçok kişinin akşam yemeğinden sonra meyve yediğine dikkat çeken uzmanlar, "Bu şekilde beslenenler karaciğer rahatsızlıklarına yakalanır.
Meyve yemek için en uygun zamanın öğle veya ikindi ara öğünü olduğunu belirten uzmanlar, aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguluyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar