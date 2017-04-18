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meyve asidi içeren ürün güneş lekesine yol açar

MEYVE ASİDİ İÇEREN ÜRÜN GÜNEŞ LEKESİNE YOL AÇAR

Güneşe çıkıldığında bazı ürünler hassasiyet yaratarak ciltte leke artışına neden olur. Özellikle meyve asidi, A vitamini, beta hidroksi asit içeren ürünler ve bazı ilaçlar ciltte lekelenmeye sebep olur

Tarih : 18 Nisan 2017, 12:20
Puan Ver : Meyve Asidi İçeren Ürün Güneş Lekesine Yol Açar(10/10)7


Bahara girdiğimiz bu günlerde kendini yavaş yavaş gösteren güneş, uzun vadede cildimiz üzerinde olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Cilt lekeleri, ciltteki çizgilenmeler, mevcut benlerdeki değişiklikler, yeni ben oluşumu ve cilt kanseri gelişimine zemin hazırlayan güneşin olumsuz etkilerinden korunmanın en etkili yolu ise; güneş koruyucu kullanmak. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Gökhan Okan; baharda uygulanabilecek bakım yöntemlerini anlattı:

Güneşli havalar hepimizi daha fazla mutlu eder ve kendimizi daha iyi hissederiz. Gün ışığının rahatlatıcı bir etkisi vardır. D vitamini sentezi üzerine etkisi ise herkesçe bilinen bir gerçektir. Güneş ışınları ayrıca; sedef ve egzama gibi birçok deri hastalıklarının iyileştirilmesinde yardımcıdır.



BENLERİN SAYISI ARTAR

Baharın yüzünü gösterdiği günlerde sıcakların artmasıyla beraber, güneşin zararlı olan UV ışınlarının yeryüzüne ulaşma yoğunluğu da artıyor. Ozondaki delinme, güneşin cildimize vermiş olduğu zararlı etkileri artırıyor. Cilt lekeleri, ciltteki çizgilenmeler, mevcut benlerdeki değişiklikler, yeni ben oluşumu ve cilt kanseri gelişimine zemin hazırlama gibi sonuçların hepsi güneşin vermiş olduğu tahribatlardır.

Kısa sürede yoğun güneşe maruz kalınması güneş yanığının ana sebebidir. Özellikle ozon tabakasının incelmesiyle birlikte güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne daha kolay ulaşması; leke ve benlerin sayısında artışa, sivilce oluşumuna, deride kırışıklığa, fotoyaşlanmaya neden olur, hatta deri kanseri oluşumuna zemin hazırlar



 



kaynak:sabah








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