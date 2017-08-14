Mey İçki'nin rakı üretimini yaptığı Tekirdağ fabrikası, 86 yıllık serüvenin ardından üretime son veriyor. Fabrika üretim faaliyetine Manisa'da devam edecek.

2003 yılında Özelleştirme İdaresi'nin vitrine çıkardığı Tekel'in alkollü içecekler bölümü olan ve şimdilerde Mey İçki olarak anılan şirketin 3'üncü ve son patronu dünyaca ünlü Smirnoff votkalarının sahibi Diageo Plc. 2011'de 3.3 milyar dolara Mey'i alan İngiltere merkezli dev, şimdilerde üretimde haritayı değiştiriyor. Bilindiği üzere 14 yılda Mey'in bazı üretim tesisleri kapanmaya başlandı. Diyarbakır, Çanakkale derken şimdi de Tekirdağ kapılarını kapatıyor.

1 YILDIR PARPA PARÇA BOŞALTILDI

Yaklaşık 3 yıldır Mey'in Tekirdağ'daki rakı fabrikasını kapatacağı konuşuluyordu. Önce üretimin Nevşehir'e kaydırılacağı gündeme geldi. Ardından Manisa… Sonunda karar verildi ve Mey'in Manisa'nın Akhisar'daki tesislerinde üretim kaydırıldı. Yaklaşık 1 yıldır Tekirdağ'daki tesis parça parça boşaltıldı. Sessiz sedasız üretim Manisa'da yapılmaya başlandı. Resmi yazı Tekirdağ Valiliği'ne de geçtiğimiz günlerde iletildi. Mey'den Valiliğe gönderilen yazıda "…Tekirdağ İçki Fabrikamız 14.08.2017 tarihinde tüm faaliyetleri sonlandırılmak suretiyle kapatılacaktır" denildi.

86 YIL ÖNCE KURULDU

1 Eylül 1931 yılında kurulan Tekirdağ'daki rakı fabrikası 86 yıllık geçmişini yarın noktalayacak. Tesisin bulunduğu 102.5 dönümlük arazi ise geçtiğimiz yıl bir işadamına satılmıştı. Arazide üzerinde konut-rezidans ve alışveriş merkezi yapılacaktı.

Fabrikanın taşınma nedeni ise büyüme ve renovasyona elverişli olmaması. Yani yapısal durumu. Bir başka konu ise Tekirdağ kentinde anason kokusunun verdiği rahatsızlık.

Zira 86 yıl önce tesis, şehrin yerleşim merkezinden uzak bir alanda inşa edilmiş. Fakat yıllar geçtikçe, fabrikanın çevresi yoğun yerleşime açılmış ve fabrika şehrin ortasında konutların arasında kalmış. Mey İçki'nin gösterdiği neden ise bu.

Bir başka deyişle; Mey'in sahibi İngiliz Diageo, artık Tekirdağ Rakısı'nı Manisa'da üretmeye devam edecek.

Kaynak: haberinburada