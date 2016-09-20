MEVSİMSİZ AVM'LER SONBAHARA HAZIR!
Yazın tatile gidenler artık evlerine dönerken, bu durum en fazla alışveriş merkezlerine yarıyor. Okul ve sonbahar alışverişleriyle ziyaretçi sayısı artan AVM'ler özellikle kadınları ve çocukları kendine çekiyor.
Yazın tatile gidenler artık evlerine dönerken, bu durum en fazla alışveriş merkezlerine yarıyor. Okul ve sonbahar alışverişleriyle ziyaretçi sayısı artan AVM'ler özellikle kadınları ve çocukları kendine çekiyor.
Mevsim geçişlerinde yaşanan ‘keyifsiz' duruma karşın, yaşamı renklendirmede önemli rolü olan AVM'lere ilgi sonbaharda çok daha artıyor. Güz mevsiminin en hareketli kentlerinden Ankara'da ‘dişi AVM' olarak öne çıkan One Tower AVM “ilk sonbaharı”na şimdiden hazırlandı.
Eğlenceli etkinlikleri ve özel lezzet duraklarıyla kentin yeni buluşma noktalarından olan One Tower AVM, özellikle kadın ve çocuklara özel marka karmasıyla dikkati çekiyor. Giyimden, kozmetiğe; aksesuardan, ev eşyasına; kırtasiyeden, oyuncağa onlarca alternatifi bir araya getiren One Tower AVM, dönemsel etkinlik ve ilgi çeken kampanyaları ile AVM'lere yeni boyut getiriyor.
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