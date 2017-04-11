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mevsimsel geçişte ayakkabı seçimi önemli çünkü…

MEVSİMSEL GEÇİŞTE AYAKKABI SEÇİMİ ÖNEMLİ ÇÜNKÜ…

Kış mevsiminin bitmesiyle birlikte kıyafetlerde olduğu gibi ayakkabılar da değişmeye başladı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 16:30
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Kışın tercih edilen topuklu, bilekleri saran ayakkabı giyen kadınlar mevsimsel geçiş döneminde ciddi bilek ağrıları yaşıyor. Doç. Dr. Zekeriya Öztemür, "Topuklu ayakkabı, tepeden tırnağa bütün anatomimize zarar vermekte ve ağrılara sebep olmaktadır" dedi.



Öztemür, mevsim değişiklikleri ile kıyafetler gibi ayakkabıların da değiştiğine dikkat çekerek, "Vücudun alışık olduğu bir kalıp var, ayakkabıların değişimi ile birlikte bir takım sıkıntılar olabiliyor. Kışın biraz daha dar biraz daha sıkı ayakkabılar giyiyoruz, yaz ayakkabılarımız biraz daha modaya uygun biraz daha görselliğe hitap eden ayakkabılar. Özellikle bayanlar için yüksek topuklu ayakkabılar gündeme geliyor, tabii bunlara vücudun biraz alışması gerekiyor. Mevsim sonlarında ki ayakkabı değişikliklerine bağlı olarak belli periyotlardan sonra ayak burkulması gibi ayakkabının ayağa vurması gibi parmak uçlarında ağrı, şişlik gibi durumları görebiliyoruz" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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