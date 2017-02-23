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mevsimsel geçişlerde boğaz ağrıları artıyor

MEVSİMSEL GEÇİŞLERDE BOĞAZ AĞRILARI ARTIYOR

Yrd. Doç. Dr. Avcu, "Mevsim değişimlerinde alerjik bünyeli kişilerin burnu etkilenmekte, ağızdan solunuma zorlandığı için geniz akıntısı ile boğazda ağrı ve kaşıntı oluşmakta" dedi

Tarih : 23 Şubat 2017, 12:25
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Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Avcu, mevsim geçişlerinde alerjik bünyeli kişilerin burnunun etkilendiğini ve ağızdan solunum yapıldığı için geniz akıntısı ile boğazda ağrı ve kaşıntı oluştuğunu bildirdi.



Avcu, cemrenin önce havaya sonra suya, ardından toprağa düşmesiyle hava sıcaklıklarında değişiklik yaşandığını ifade ederek bunun çevrenin de etkisiyle boğazda viral ya da bakteriyel enfeksiyonlara sebep olabileceğini belirtti. Cemre ile adeta alerji sezonunun da açıldığına, kulak burun boğaz servisine gelen hastalarda artış yaşandığına dikkati çeken Avcu, "Cemrenin düştüğü zamanlarda bir dalgalanma oluyor. Bir de daha çok ağaçların çiçek açma sezonu bittikten sonra bahardaki kırkikindi yağmurları başladığında oluyor" dedi.



 



kaynak:habertürk








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