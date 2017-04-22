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mevsim geçislerinde hasta olmayın

MEVSİM GEÇİSLERİNDE HASTA OLMAYIN

Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü ise, hasta olma riskiniz o kadar az olur. Yüksek miktarda antioksidan içeren C vitamini; soğuk algınlığının yanı sıra hücresel hasarları önler. C vitamini kırışıklıklar ve diğer cilt sorunları üzerinde de onarıcı etkiye sahiptir

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:12
Puan Ver : Mevsim Geçislerinde Hasta Olmayın(8/10)6


Mevsimin yaza dönmesiyle birlikte vücutta salgılanan serotonin hormonunda artıs meydana gelir. Günes vücudun E vitamini ihtiyacını karsılarken; serotonin hormonuyla birlikte stres, huzursuzluk, karamsarlık gibi hisler yerini mutluluga bırakır. Mevsim geçislerinin saglık üzerindeki tüm bu olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz etkileri de var.



Vücudunuz özellikle mevsim geçislerinde mikrop ve enfeksiyonlara karsı savunmasızdır. Bagısıklık sistemi, vücuda giren enfeksiyonlara, virüslere ve bakterilere karsı inanılmaz bir savunma agıdır. Bagısıklık sisteminiz ne kadar güçlü ise, hasta olma sansınız o kadar az olur. Hasta olmanız durumunda ise bagısıklık sisteminizin güçlülügü sayesinde hastalıgınızı rahatlıkla atlatırsınız.

Bagısıklık artırıcı antioksidan ve vitamin içeren meyve ve sebzeler bakımından zengin beslenmek, saglıklı bir bagısıklık sistemi elde etmenize yardımcı olur. Bu gıdaları mevsiminde tüketmeye özen gösterin. Iste adım adım sizi mevsim geçisi hastalıklarından koruyan gıdalar...



 



kaynak:sabah








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