

Alerjenler solunum yoluyla, ağızdan yutularak (besinler ve ilaçlar şeklinde), deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda giriyor. Alerjik reaksiyonların birçok türü var ve vücudun değişik bölümlerinde meydana gelebiliyor.







Alerjinin, tutulan sisteme göre deride ürtiker, gözlerde kızarıklık, burunda kaşıntı, tıkanıklık, akıntı, solunum zorluğu ve öksürüğe sebep olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece “Mevsimsel alerji genellikle üst solunum yollarında başlayıp zamanla alt solunum yollarını da tutar ve astım ataklarına sebep olur. Ayrıca mevsimsel alerjinin yüzde 30 astıma dönüşmesi alerjide erken tanının önemini gösterir. Alerjiyi tetikleyen birçok etken var. Bunların arasında en yaygınları; ağaç polenleri, ev tozu akarları, evcil hayvanların tüyü, hamam böcekleri. Alerjiye karşı alınacak en temel önlem, alerjen maruziyetinden uzaklaşmak." diyor.







EV TOZU AKARINDAN KORUNMANIN YOLLARI







“Alerjik bünyelilerin ve astım hastalarının özellikle bu dönemde ilaçlarını düzenli kullanmaları çok önemli. ‘İyiyim' diyerek ilaç kullanımını asla kesmemeliler'' uyarısında bulunan Prof. Ece, özellikle ev tozu akarından korunmak için şu önerilerde bulunuyor: