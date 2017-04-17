MEVLÜT ERDİNÇ'TEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN PAYLAŞIM
Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç, seçim sonucunun açıklanmasının ardından Instagram adresinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
Fransa'nın Metz takımında kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, referandum sonuçlarının ardından Instagram'dan büyük beğeni toplayan bir paylaşımda bulundu.
Bonservisi Hannover'de bulunan futbolcu, referandumda 'evet' sonucunun çıkmasının ardından Instagram hesabından işte bu paylaşımı yaptı..
kaynak:sabah
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