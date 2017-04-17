

Fransa'nın Metz takımında kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, referandum sonuçlarının ardından Instagram'dan büyük beğeni toplayan bir paylaşımda bulundu.







Bonservisi Hannover'de bulunan futbolcu, referandumda 'evet' sonucunun çıkmasının ardından Instagram hesabından işte bu paylaşımı yaptı..















kaynak:sabah