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mevlüt erdinç'ten büyük beğeni toplayan paylaşım

MEVLÜT ERDİNÇ'TEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN PAYLAŞIM

Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç, seçim sonucunun açıklanmasının ardından Instagram adresinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 10:12
Puan Ver : Mevlüt Erdinç'ten Büyük Beğeni Toplayan Paylaşım(10/10)9


Fransa'nın Metz takımında kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, referandum sonuçlarının ardından Instagram'dan büyük beğeni toplayan bir paylaşımda bulundu.



Bonservisi Hannover'de bulunan futbolcu, referandumda 'evet' sonucunun çıkmasının ardından Instagram hesabından işte bu paylaşımı yaptı..





 



 



kaynak:sabah








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