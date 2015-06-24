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MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İSRAİL'LE GÖRÜŞME İDDİASINI DOĞRULADI


MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İSRAİL'LE GÖRÜŞME İDDİASINI DOĞRULADI
Tarih : 24 Haziran 2015, 17:27
Puan Ver : Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'le Görüşme İddiasını Doğruladı(9/10)7


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun Roma'da İsrail Dışişleri Direktörü Dore Gold ile görüştüğünü doğrulayarak, “Hiç görüşmeden nasıl bir uzlaşma sağlanabilir ki? Geçmişten beri uzmanlar düzeyinde iki ülke bir araya geliyor” dedi.








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