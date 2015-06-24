MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İSRAİL'LE GÖRÜŞME İDDİASINI DOĞRULADI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun Roma'da İsrail Dışişleri Direktörü Dore Gold ile görüştüğünü doğrulayarak, “Hiç görüşmeden nasıl bir uzlaşma sağlanabilir ki? Geçmişten beri uzmanlar düzeyinde iki ülke bir araya geliyor” dedi.
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