

Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi, bu yıl da 7 Aralık'ta başlayan 'Hz. Mevlana'nın 743'üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma' etkinlikleri, Mevlana'nın düğün gecesi olarak kabul ettiği 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki törene eski Başbakan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, milletvekilleri çok sayıda davetli katıldı.







'DÜNYAYA MESAJ VERMEK İÇİN TOPLANMIŞ BULUNUYORUZ'







Kayseri'de düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanları anarak konuşmasına başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bu gece sadece Şeb-i Arus değil, dünyaya mesaj vermek için bir araya gelindiğini belirtti. Avcı, şunları söyledi:







'Bu gece sadece Şeb-i Arus için değil, aynı zamanda bütün dünyaya mesaj vermek için toplanmış bulunuyoruz. Bütün dünyaya birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, iyi, güzel ve doğru işler yapma konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz. Mevlana'nın öğretisinin özü, özeti ve ruhu da budur. Bu vatana sahip çıkma kararlılığımızı göstermek için birlikteyiz."







Bakan Avcı, Mevleviliğin ayini şerifi olan sema ayinlerinin liyakatli kişiler tarafından ayine uygun yerlerde yapılmasını vurgulayarak, bakanlık olarak bu konuda denetimlerini artırarak sürdüreceklerini söyledi.







Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Son bir hafta içerisinde yaşadıklarımız bize Şeb-i Arus'un anlamını hatırlatan gelişmelerdi. Bugün Kayseri'de canlarımızı vuslatla buluşturan bir terör saldırısı yaşadık. Yine Halep'te bir şehrin barbarlar tarafından nasıl yerle bir edildiğine şahit olduk." dedi.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU







Törende, başbakanlık döneminden itibaren her yıl törenlere katılan, ancak bu yıl yoğun programı nedeniyle katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.







Yapılan konuşmalardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan, konser verdi, araştırmacı Ömer Tuğrul İnançer, Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'den seçmeler okudu.







Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema töreniyle sona erdi.







kaynak:yeniakit