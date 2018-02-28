METROPOL BEYAZA BÜRÜNDÜ! İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün İstanbul'un sadece yüksek kesimlerinde yağan kar, bugün kent merkezine indi. Vatandaşlar Okmeydanı'nda karı görüntüledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından öğle saatlerinde Okmeydanı'nda kar yağışı etkisini gösterdi.
KAR, ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ
Dün İstabul'un yüksek kesimlerinde yağan kar bugün kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.
BAZI SEMTLERDE YAĞMUR DEVAM EDİYOR
Okmeydanı'nda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini artırdı.
Kar yağışı bölgesel olarak devam ederken, bazı semtlerde ise yağmur etkili oldu. Bazı kuşların ise kar yağışı altında soğuktan titrediği görüldü.
Kaynak: haberinburada
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