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Metrodan Yükselen Kıvılcım ve Dumanlar, Vatandaşlara Korku Dolu Anlar Yaşattı

METRODAN YÜKSELEN KIVILCIM VE DUMANLAR, VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da yoğun yağışla birlikte ulaşım felç olurken, Şişhane Metrosu'nun İstiklal Caddesi çıkışında metrodan elektrik kaçağı nedeniyle kıvılcım ve dumanlar yükseldi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Metrodan Yükselen Kıvılcım Ve Dumanlar, Vatandaşlara Korku Dolu Anlar Yaşattı(5/10)1

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şişhane metrosunun İstiklal Caddesi çıkışında metroda meydana gelen elektrik kaçağı, korku dolu anlar yaşattı. Paniğe kapılan vatandaşlar, bölgeden hzıla uzaklaştı.

KIVILCIMLAR VE DUMANLAR YÜKSELDİ

İstanbul'da yağmur sel baskınlarına yol açarken bir çok korkutan görüntü meydana geldi. Bunlardan biri de sendika.org'un İstikal Caddesi'nde paylaştığı görüntü oldu. Videoda, Şişhane Metrosu'nun İstiklal Caddesi çıkışında metrodan elektrik kaçağı nedeniyle kıvılcımlar ve duman yükseldiği görülüyor.

PANİK HALİNDE KAÇIŞTILAR

Patlama sesi bölgedeki insanların panik halinde kaçışmasına neden olurken yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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