

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin en kalabalık istasyonlardan Rajiv Chowk Metro İstasyonu'nda bir skandal yaşandı.Rajic Chowk'ta reklam ve bilgi verme amaçlı kullanılan bir ekranda porno yayını yapıldı.



Delhi Metro Demiryolu Kurumu (DMRC) olayla ilgili soruşturma komisyonu kurduklarını açıklarken, durumdan ekranlarla ilgili sözleşmeli olduğu firmayı suçladı.







kaynak:cnntürk