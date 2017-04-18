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metroda 'yanlışlıkla' porno yayınlandı

METRODA 'YANLIŞLIKLA' PORNO YAYINLANDI

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki en kalabalık metro istasyonu porno skandalıyla gündeme geldi.

Tarih : 18 Nisan 2017, 16:25
Puan Ver : Metroda 'yanlışlıkla' Porno Yayınlandı(10/10)9


Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin en kalabalık istasyonlardan Rajiv Chowk Metro İstasyonu'nda bir skandal yaşandı.Rajic Chowk'ta reklam ve bilgi verme amaçlı kullanılan bir ekranda porno yayını yapıldı.



Delhi Metro Demiryolu Kurumu (DMRC) olayla ilgili soruşturma komisyonu kurduklarını açıklarken, durumdan ekranlarla ilgili sözleşmeli olduğu firmayı suçladı.



 



kaynak:cnntürk








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