İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir grup genç metroda İstiklal Marşı'nı okudu. İlk önce ne olduğunu anlamayan ve şaşkınlık yaşayan yolcular da 10'uncu Yıl Marşı'yla karşılık verdi.

METRODA HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR

Bornova Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı farklı bir şekilde kutladı. Bornova Metro İstasyonu'ndan metroya binen topluluk üyesi gençler, metro hareket ettikten sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

YOLCULAR ONUNCU YIL MARŞI İLE KARŞILIK VERDİ

Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan gençler marşın ilk kıtasını işaret diline de çevirdi. Metrodaki yolcular şaşkınlık içindeki gençleri izlerken, ayaya kalkarak marşa eşlik etti. Ardından yolcular da 10'uncu Yıl Marşı'nı okumaya başladı. Gençlerde yolculara eşlik etti.

Kaynak: haberinburada